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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
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30 July 2026
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46 mins ago
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source: tayyar.org
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
تعاهدنا اليوم على حماية لبنان ولذلك اتفقنا على:
- رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي
- رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي بشؤوننا فلبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي وإعادة اعمار الجنوب
- حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتعزيز علاقات لبنان مع كل الدول والأصدقاء
- إذا التزمنا والتزم معنا جميع اللبنانيين بهذا الحل ننتصر جميعًا في معركة حماية لبنان.
-
12 :11
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
• نلتقي اليوم حول هدف وطني عنوانه "حماية لبنان" ونلتقي على ورقة ثوابت اعددناها وتشاورنا بشأنها على مدى اربعة اشهر وتوافقنا عليها لنعلن من خلالها تمسّكنا بمرتكزات لبنانية تحفظ وحدتنا وتجمعنا في وطننا وتؤكّد ان الدولة هي خيارنا.
• نلتقي لا لنعلن جبهًة او لقاءً دائمًا او نشكّل اطار تنسيقيًا، بل لنعلن ان هدفنا المشترك هو حماية لبنان الذي يواجه خطراً حقيقياً، ولنقول إن تعزيز دولته بحصرية قرارها وسلاحها ومسؤوليّتها عن منع الفتنة وضمان السيادة والاستقلال بعيداً عن اي احتلال او وصاية.
• نلتقي لا لنكون في محورٍ شرقي او غربي، بل ليكون لبنان محورنا ومصلحته فوق اي مصلحة ونسير معًا بكل ما يحرّر ارضنا المحتلة أكان تفاوضًا ثلاثيًا يعيد سيادتنا على ارضنا او كان تفاهمًا ثنائيًا لا يمسّ استقلالنا ولا يسمح لأحد أن يتكلّم بإسمنا على حسابنا فلا أحد يتكلم باسم لبنان إلى دولته ومؤسساته الشرعية
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
تعاهدنا اليوم على حماية لبنان ولذلك اتفقنا على:
- رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي
- رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي بشؤوننا فلبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي وإعادة اعمار الجنوب
- حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتعزيز علاقات لبنان مع كل الدول والأصدقاء
- إذا التزمنا والتزم معنا جميع اللبنانيين بهذا الحل ننتصر جميعًا في معركة حماية لبنان.
-
12 :11
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
• نلتقي اليوم حول هدف وطني عنوانه "حماية لبنان" ونلتقي على ورقة ثوابت اعددناها وتشاورنا بشأنها على مدى اربعة اشهر وتوافقنا عليها لنعلن من خلالها تمسّكنا بمرتكزات لبنانية تحفظ وحدتنا وتجمعنا في وطننا وتؤكّد ان الدولة هي خيارنا.
• نلتقي لا لنعلن جبهًة او لقاءً دائمًا او نشكّل اطار تنسيقيًا، بل لنعلن ان هدفنا المشترك هو حماية لبنان الذي يواجه خطراً حقيقياً، ولنقول إن تعزيز دولته بحصرية قرارها وسلاحها ومسؤوليّتها عن منع الفتنة وضمان السيادة والاستقلال بعيداً عن اي احتلال او وصاية.
• نلتقي لا لنكون في محورٍ شرقي او غربي، بل ليكون لبنان محورنا ومصلحته فوق اي مصلحة ونسير معًا بكل ما يحرّر ارضنا المحتلة أكان تفاوضًا ثلاثيًا يعيد سيادتنا على ارضنا او كان تفاهمًا ثنائيًا لا يمسّ استقلالنا ولا يسمح لأحد أن يتكلّم بإسمنا على حسابنا فلا أحد يتكلم باسم لبنان إلى دولته ومؤسساته الشرعية
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