قال الوزير السابق صالح الغريب ممثلِّاً الأمير طلال أرسلان والحزب الديموقراطي اللبناني في لقاء حماية لبنان إنّه "لا بد من شكر التيار الوطني الحر ورئيسه على هذه المبادرة المهمة في توقيتها ولبنان في أمس الحاجة إلى مبادرات مماثلة بعيداً من الخطابات العدائية والتحريضية"، مضيفًا "أننا نتمسك بلبنان ال10452 كيلومتر مربع ونحن قطعاً مع الديبوماسية إذا كانت تؤدي على تحرير الأرض والأسرى."

وأكمل: "النتيجة التي رأيناها في المفاوضات الأخيرة للأسف هي تقييد عمل أهل الأرض وحرية العمل للعدو وتحريم مقاومته."

وأوضح: "نحن مع التفاوض الذي يستعمل أوراق قوة لبنان لتحصينه وليس لتقديم الأوراق لأجل لا شيء كي لا نقول أكثر من ذلك."

وختم: "الجميع في لبنان متفقون على حصرية السلاح ونعم بعد الانسحاب على جميع المكونات أن تتحاور بصدق ومسؤولية حول كيفية حماية لبنان ولدينا اتفاق الطائف فلنضعه سقفاً لنا"، مؤكّدًا أنّه "يبقى موضوع السلام الأهلي درة التاج في لبنان فإذا سقط السلم الأهلي سقط لبنان والحرب لا تخيفنا إن كنا متحدون والسلم لا يفرحنا إن كنا منقسمين."