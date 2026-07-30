قال النائب حسن مراد عن حزب "الإتحاد" إنّه يشكر العزيز جبران على هذه المبادرة، مضيفًا أنّ "أهمية الورقة أنها تفتح النقاش الوطني ومسؤولية رجل الدولة ليست أن يبحث عن انتصار فريق على فريق بل عن انتصار لبنان على أزماته والأوطان لا تبنى بمنطق المنتصر والمهزوم بل بالشراكة الوطنية فمصلحة لبنان فوق كل اعتبار."

وأكمل خلال لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا": "لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الواحد السيد القوي ولبنان الشراكة الوطنية الحقيقية والذي لا يقوم على عزل أحد لأن التجربة أثبتت أن إقصاء أي مكون لا تؤدي إلا إلى مزيد من الإنقسام وأضعاف الدولة ولبنان سيبقى لجميع أبنائه."



وأوضح أنّ قوة لبنان كانت في وحدته وتحويل التنوع إلى عنصر قوة واتفاق الطائف يبقى المرجعية الوطنية التي يمكن الإنطلاق منها"، مؤكدًا أنَّ العدو الإسرائيلي لا يزال يشكل الخطر الدائم ومواجهة الإعتداءات والسيادة هو حق مشروع.



وقال إنّ "اتفاقية الهدنة التي أشار إليها الطائف يبقى المرجعية الوحيدة لتنظيم العلاقة مع العدو، والأولوية هي لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وبعد ذلك ومن خلال الحوار يمكن للبنانيين أن يناقشوا كل الملفات الخلافية بروح التفاهم."



وختم: "حماية لبنان تكون ببناء الدولة القوية والقادرة التي تؤمن مقومات القوة وتحتكر قرار الحرب والسلم وهنا تأتي أهمية تعزيز قوة الجيش ومن يعتبر أن الجيش يجب أن يكون حرس حدود هو مخطئ فالجيش الحقيقي يجب أن يكون وجهه حماية لبنان من كل الأخطار."