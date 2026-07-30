قال الوزير السابق يوسف سعادة عن تيار "المردة" في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا" إنّ "لبنان يمر في أخطر مرحلة في تاريخه وحماية لبنان يجب أن تكون مطلب جميع اللبنانيين".



وأضاف أنّ "الدولة السورية أجرت ترتيبات أمنية مع إسرائيل لكن إسرائيل تواصل الإعتداء ما يعني أن هناك مشروعاً إسرائيلياً في المنطقة"، مضيفًا أنّ "هناك خطر فعلي على لبنان ويجب تفاديه."

وأكمل: "النار الثانية هي الإنقسام السياسي الخطير الذي نشهده والإنحطاط الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يؤدي إلى فتنة داخلية وهي أشد قسوة من أي حرب خارجية فهي تدمر البلد كلياً."



وأردف أنّه "علينا جميعاً أن نوقف التحريض والتخوين وأن نذهب من خلال الحوار إلى صياغة خطاب وطني مبني على حق الإختلاف تحت سقف الدستور والطائف والتوحد حول مبادئ ثابتة."



وأوضح قائلًا: "أول هذه المبادئ: انسحاب إسرائيل الكامل ووقف الإعتداءات وعودة الأهالي إلى بلداتهم وعودة الأسرى والإلتفاف حول الدولة لتكون عادلة وقادرة لا يشعر فيها أحد أنه مغبون أو مستبعد وهذه الدولة يجب أن تكون ضامنة للجميع وقوية بجيشها ومؤسساتها."



وختم: "بإمكان هذه الدولة بسط سلطتها ووضع استراتيجية أمن وطني وفق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري وهذه الدولة قادرة على التفاوض والإستفادة من أي تسويات وعلى الذهاب إلى سلام عادل انطلاقاً من المبادرة العربية في بيروت."