في لبنان... خبّأ الكبتاغون داخل سرير طفل لتهريبها إلى السعوديّة!
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة هذه الآفّة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر ضبط جهاز الجمارك في المطار بتاريخ 26-6-2026، طردًا بريديًّا عبارة عن 4.5 كلغ من حبوب الكبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية داخل سرير طفل، كان سيتم تهريبها عبر إحدى شركات الشّحن إلى المملكة العربيّة السّعوديّة، بدأ مكتب مكافحة المخدّرات المركزي الاستقصاءات والتّحريات اللازمة بالتقاطع مع استثمار المعطيات الفنيّة لتوقيف المتورطين.
نتيجة للتّحريّات والاستقصاءات، تمّ تحديد مكان وجود مرسل الطّرد في محلّة رياض الصلح – بيروت، حيث عملت دوريّة من المكتب المذكور على توقيفه، بتاريخ 29-6-2026، وتبيّن أنّه يُدعى: ر. ع. (مواليد عام 1983، لبناني).
ومن خلال التّحقيقات والمتابعة الحثيثة، تم إحباط عمليّة تهريب أخرى، فتمّ ضبط 6,5 كلغ من حبوب الكبتاغون، كانت تُحضّر للتّهريب إلى دولة الكويت عبر شركة شحن، داخل أسرّة للأطفال. كذلك تمّ التنسيق مع الادارة العامّة لمكافحة المخدّرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في السّفارة الكويتية في لبنان، مِمَّا أسفر عن توقيف أحد الأشخاص المتورّطين في الكويت، وضبط كميّة من المخدّرات في حوزته.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين، بالتنسيق مع القضاء المختصّ".
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تعاهدنا اليوم على حماية لبنان ولذلك اتفقنا على:
- رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي
- رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي بشؤوننا فلبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي وإعادة اعمار الجنوب
- حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتعزيز علاقات لبنان مع كل الدول والأصدقاء
- إذا التزمنا والتزم معنا جميع اللبنانيين بهذا الحل ننتصر جميعًا في معركة حماية لبنان.
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
- نلتقي في سنة مئوية الدستور وفي زمن تطويب "مؤسّس لبنان الكبير" البطريرك الحويّك، لنقول ان تجارب اكثر من مئة عام اثبتت ان ضعف الدولة لا يحمي احدًا وان غيابها يفتح المجال امام الفوضى وليس الحرية وان فقدان الدولة لا يعزّز التنوّع بل يهدّده ولا يحفظ السيادة بل يعرّضها للإنتهاك
- لم يربح أي فريق من انهيار الدولة ولن تستطيع اي جماعة مهما بلغت قوّتها ان تحلّ محلّها
- لبنان ليس مجرّد رقعة جغرافية بل هو وطن وفكرة ورسالة قامت على الحرية والتنوّع والانفتاح
- لبنان الفكرة فريد ومميّز لكنّه لا يستمر الاّ بدولة عادلة وقوية التي تحتكر القوّة الشرعية وتفرض سيادة القانون ونحن هنا نجمع على هذه الدولة.
- لقاؤنا دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين لكي يجدّدوا ثقتهم بالدولة ويجعلوا الجمهورية القاسم المشترك الذي يعلو على اي انقسام. فالدولة ليست خصماً لأي مكوّن فيها لكي يخافها بل هي الضمانة الوحيدة لجميع المكوّنات وعلينا جميعًا أنْ نثق بها
- ان خيار الدولة ليس خيارًا بين عدّة خيارات بل هو الشرط الذي يجعل كل الخيارات الوطنية الأخرى متاحة والجيش اللبناني في عيده اليوم هو ركيزة الدفاع عن هذه الدولة
- ان بناء الدولة ليس موقفًا عابرًا يصدر بل هو مسار وطني تتراكم فيه الثقة وتتلاقى فيه الارادات وتتقدّم فيه المصلحة العامة على المصالح الفئويّة، لذا فإن تواصلنا اليوم ضروري لترسيخ التفاهم حول هذه الثوابت
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رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
تعاهدنا اليوم على حماية لبنان ولذلك اتفقنا على:
- رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي
- رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي بشؤوننا فلبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي وإعادة اعمار الجنوب
- حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات وحل مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتعزيز علاقات لبنان مع كل الدول والأصدقاء
- إذا التزمنا والتزم معنا جميع اللبنانيين بهذا الحل ننتصر جميعًا في معركة حماية لبنان.
-
12 :13
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في لقاء حماية لبنان في فندق "فينيسيا":
- نلتقي في سنة مئوية الدستور وفي زمن تطويب "مؤسّس لبنان الكبير" البطريرك الحويّك، لنقول ان تجارب اكثر من مئة عام اثبتت ان ضعف الدولة لا يحمي احدًا وان غيابها يفتح المجال امام الفوضى وليس الحرية وان فقدان الدولة لا يعزّز التنوّع بل يهدّده ولا يحفظ السيادة بل يعرّضها للإنتهاك
- لم يربح أي فريق من انهيار الدولة ولن تستطيع اي جماعة مهما بلغت قوّتها ان تحلّ محلّها
- لبنان ليس مجرّد رقعة جغرافية بل هو وطن وفكرة ورسالة قامت على الحرية والتنوّع والانفتاح
- لبنان الفكرة فريد ومميّز لكنّه لا يستمر الاّ بدولة عادلة وقوية التي تحتكر القوّة الشرعية وتفرض سيادة القانون ونحن هنا نجمع على هذه الدولة.
- لقاؤنا دعوة مفتوحة لكل اللبنانيين لكي يجدّدوا ثقتهم بالدولة ويجعلوا الجمهورية القاسم المشترك الذي يعلو على اي انقسام. فالدولة ليست خصماً لأي مكوّن فيها لكي يخافها بل هي الضمانة الوحيدة لجميع المكوّنات وعلينا جميعًا أنْ نثق بها
- ان خيار الدولة ليس خيارًا بين عدّة خيارات بل هو الشرط الذي يجعل كل الخيارات الوطنية الأخرى متاحة والجيش اللبناني في عيده اليوم هو ركيزة الدفاع عن هذه الدولة
- ان بناء الدولة ليس موقفًا عابرًا يصدر بل هو مسار وطني تتراكم فيه الثقة وتتلاقى فيه الارادات وتتقدّم فيه المصلحة العامة على المصالح الفئويّة، لذا فإن تواصلنا اليوم ضروري لترسيخ التفاهم حول هذه الثوابت
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