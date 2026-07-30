"سيتمّ فتح باب منزله بالقوة"... هذه آخر المعطيات بشأن قضية رياض سلامة!
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30 July 2026
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22 mins ago
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source: tayyar.org
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بناءً لإشارة المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج توجهت دورية من المباحث الجنائية عند الساعة 9 إلى منزل رياض سلامة في بلدة الصفرا لإحضاره إلى قصر العدل، علماً ان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد تقدم بمعذرة طبية تعيقه عن المثول اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل.وقالت مصادر الـ MTV إنّ "إشارة النائب العام التمييزي تتضمن فتح باب منزل سلامة بالقوة بسبب عدم فتح باب المنزل للقوى الامنية."
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