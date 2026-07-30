أعلنت وزارة المال أنها حولت الى مصرف لبنان المبالغ المستحقة كبدل تقديمات مدرسية للضباط والعسكريين المتقاعدين عن العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، ولفتت المعنيين إلى أنه بات بامكانهم سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من يوم الاثنين ٣ آب ٢٠٢٦.