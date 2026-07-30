Tayyar Article
مجلس الوزراء المصري: الحريق في السفينتَين في ميناء دمياط بالأمس ناتج عن مسيّرة
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30 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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11 :24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في افتتاح لقاء "حماية لبنان" في فندق "فينيسيا":
- الورقة التي نجتمع عليها ونحن جميعا نلتقي على فكرة واحدة هي حماية لبنان
- العمل على الورقة بدأ العمل عليها منذ أربعة أشهر وتناقشنا مع الجميع وتم وضع الملاحظات لنسير بنمط لبناني توافقي نرى من خلاله كيف يمكن جمع الشريحة الأكبر من اللبنانيين
- المهم هو الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي والحفاظ على لبنان الذي نعرفه بحدوده وسيادته واستقلاله والأهم أن يكون خيارنا الدولة
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Just in
-
11 :24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في افتتاح لقاء "حماية لبنان" في فندق "فينيسيا":
- الورقة التي نجتمع عليها ونحن جميعا نلتقي على فكرة واحدة هي حماية لبنان
- العمل على الورقة بدأ العمل عليها منذ أربعة أشهر وتناقشنا مع الجميع وتم وضع الملاحظات لنسير بنمط لبناني توافقي نرى من خلاله كيف يمكن جمع الشريحة الأكبر من اللبنانيين
- المهم هو الوحدة الوطنية وحفظ السلم الأهلي والحفاظ على لبنان الذي نعرفه بحدوده وسيادته واستقلاله والأهم أن يكون خيارنا الدولة
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11 :20
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