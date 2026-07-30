أسرار الصحف ليوم الخميس 30 تموز 2026
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30 July 2026
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28 mins ago
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source: tayyar.org
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اللواء: أسرار
حسم مرجع دون تردد مسألة زيارة المرجع آخر معتبرا أن هذه مسألة تخصه بصفة رسمية أولاً، وقبل أي شيء آخر…
تتجه كتل نيابية للمشاركة في الحملة التي يجري تنظيمها للتحرك دوليا لوقف عمليات الهدم وتدمير المنازل في الجنوب.
وصلت معلومات الى بيروت أن الوضع في تلة علي الطاهر شرقي النبطية، جرى تداوله في الزيارة الحالية لنتنياهو إلى واشنطن.
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
تقول مصادر دبلوماسية تتابع الموقف الإيراني عن كثب إن مضيق هرمز لن يُفتح بصورة مستقرة إلا بالعودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذها كحزمة واحدة، وخصوصاً لجهة إقرار واشنطن بمسؤوليتها عن إلزام “إسرائيل” وقف الحرب والانسحاب من لبنان. وتضيف المصادر أن طهران تتمسك بالتسليم بقيمتها السياديّة والاستراتيجية في المضيق عبر إدارة ثنائية إيرانية، عُمانية تقوم على الشراكة والاتحاد، ولا تمانع استمرار عبور السفن في المياه العُمانية، لكنها ترفض قيام ممرّ مستقل لا توافق عليه ولا تشارك في إدارته وأمنه وعائداته، وتديره فعلياً القيادة المركزية الأميركية. وترى المصادر أن واشنطن تقف أمام خيارين، العودة إلى التفاهم، وربط فتح هرمز بإنهاء الحرب على لبنان والقبول بالإدارة المشتركة في هرمز التي تعني إلغاء الممر المنفرد، أو تحمل مخاطر استمرار اضطراب الملاحة واشتعال أسعار النفط وتراجع الأسهم واستنزاف المخزونات والذخائر، وإذا أرادت استئناف الحرب فإن إيران مستعدّة لذلك. والرفض الأميركي، وفق القراءة الإيرانية، يعني اختيار المخاطرة بأمن الطاقة العالمي، ومَن يرفض دفع ثمن التسوية السياسية عليه تحمل كلفة النفط والحرب.
كواليس
تقول مصادر حقوقيّة إن اكتفاء النيابة العامة بطلب التحقق من صورة أنطوان الصحناوي مع بنيامين نتنياهو، بدلاً من استدعائه والتحقيق معه والادعاء عليه بذريعة الحفاظ على قرينة البراءة، يثير استغراباً ما بعده استغراب. فمهمة النيابة العامة ليست الإدانة ولا التبرئة، بل توجيه الاتهام عندما تتوافر أسبابه، وهي هنا كافية وزيادة، صورة منشورة، وعشاء معلن، وتأكيد الحضور من رئيس حكومة العدو، ما يكفي كإخبار قانونيّ بجرم التواصل معه. أما الحكم فيصدر لاحقاً عن المحكمة. خصوصاً أن المعنّي شخصية عامة ذات نفوذ مالي وسياسي وإعلامي، ومحسوبة على السلطة، وما قام به يشكّل تحدياً علنياً لقانون تجريم التعامل، ومحاولة لكسر العرف الوطني الذي جعل التواصل مع الاحتلال محرّماً. والمفارقة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق الصحافي حسن عليق بسبب تغريدة، مكان النظر فيها محكمة المطبوعات، بينما تقابل اجتماعاً موثقاً مع نتنياهو بعبارة «التحقق من الصورة». هذا ليس حذراً قضائيّاً، بل هبوط وانتقائيّة فاضحة في ممارسة المسؤولية، وتراخٍ أمام صاحب نفوذ وفي شأن وطني لا يحتمل المجاملة، حيث يجب أن يكون الحزم في أعلى درجاته.
نداء الوطن: أسرار
يُتداول في إحدى العواصم الغربية بمعلومات عن لائحة تضم نحو 430 اسماً تلقوا في السابق أو لا يزالون دعماً مالياً من "حزب الله" أو تحالفوا معه وهذه الأسماء قد تُدرج تباعاً على لوائح العقوبات واللائحة تشمل شخصيات من طوائف وانتماءات مختلفة.
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