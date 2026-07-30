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عناوين الصحف ليوم الخميس 30 تموز 2026

  • 30 July 2026
  • 35 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org
    • article image
    الأخبار: إسرائيل بتوسيع الحرب ضد لبنان
    لماذا حاولت "اليونيقيل" إخفاء ملكية العدو لـ "نيترات" حولا؟
    عدوان على العراق... السعودية تتورط





    النهار: إسرائيل "تفخّخ" جولة روما بإعلان عدم الانسحاب... عقدة في جهة التحقّق وتخوّف من تصعيد محتمل
    بري في بعبدا مرتاح للقاء عون 45 دقيقة بعد انقطاع لـ 4 أشهر






    الديار: السعودية تنتقل من النأي بالنفس الى المواجهة
    بري مغادرا بعبدا: منيحة وما حدن يسألني اكتر






    البناء: ترامب مرتبك بين التفاوض والردّ… السعودية للتصعيد… وإيران تستهدف الأميركي | القرار الأميركي محاصر بالسوق والذخائر والمخزون… واقتراب الخط الأحمر | مسيّرة في علي الطاهر… والمقاومة العراقية تتوعّد بعد الأربعين وتطالب الحكومة






    اللواء: لقاء «الأهداف الوطنية» مع برِّي في جعبة عون إلى أنقرة






    الجمهورية: عون وبري: تغليب التفاهمات
    لقاء بعبدا ينعش الداخل والجنوب قلق





    المدن: أميركا توجه ضربات لإيران رداً على استهداف قواتها






    نداء الوطن: برّي "مرتاح" في بعبدا والجنوب يخشى التوريط الإيراني






    l'orient le jour: Au Liban-Sud, Israël intensifie ses destructions... à coups de nitrate d’ammonium





    عناوين بعض الصحف العربية


    الشرق الأوسط السعودية: الجيش الأميركي يشنّ ضربات جديدة على إيران فجر اليوم





    الأنباء الكويتية: عون: الحروب لا توصل إلى أي نتيجة ولا تعود على البلدان إلا بالدمار

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