مع تجاوز الإشتباك الأميركي – الإيراني الحدود التقليدية وصولاً إلى سواحل مصر، انزلق جنوب لبنان مجدداً إلى مخاطر الحرب مع استهداف جرافة إسرائيلية وتهديد إسرائيل بالعودة إلى سياسة الغارات. فبعد أن استبقت طهران الضربات الأميركية باستهداف قواعد في الأردن والسعودية وصولاً إلى استهداف منشأة أميركية في دمياط المصرية، توعّد دونالد ترامب بضربات قاسية، في وقت تحول العراق ساحة معركة بضرب مقرات للحشد الشعبي من مقاتلات أميركية وسعودية. وهذا التوتر المتصاعد سيلقي بظلاله على المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية الأسبوع المقبل والتي سيشارك فيها عسكريون إلى جانب الطاقم المدني.وفي واشنطن، التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث. ونقل مسؤول إسرائيلي أن نتنياهو أبلغ ترمب أن الهدف هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري. لكن المسؤول الإسرائيلي أوضح ان نتنياهو أكد الرد على أي هجوم إيراني، وأن لقاء نتنياهو ترامب بحث 3 مسارات تجاه إيران.ميدانياً في لبنان، استهدفت مسيرة جرافة إسرائيلية في تلة علي الطاهر، في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل عمليات القصف المدفعي المتقطع والجرف والحرق، كما هددت بتصعيد الردود.أما داخلياً، فكانت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الجمهورية جوزاف عون في بعبدا الحدث الأبرز، في تكريس للتحول نحو صفحة إيجابية جديدة، كانت قد سبقتها إشارات من واشنطن ودعم أميركي – سعودي.وفي سياق المبادرات الداخلية، تتداعى مجموعة من الكتل والشخصيات النيابية إلى "لقاء حماية لبنان" الخميس في فندق فينيسيا، في إطار تبادل وجهات النظر والحوار حول سبل توسيع المساحات المشتركة وتأكيد ثوابت لبنان في تحرير الأرض وترسيخ دور الدولة والجيش اللبناني، ومواجهة مشاريع الإقتتال الداخلي.وفي الملفات الأساسية التي تعني المواطن اللبناني، فندت اللجنة الإستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر مغالطات ورقة الكهرباء التي أعلنتها الهيئة الناظمة للقطاع، ورأت أنها "لاخطة" أعد معظمها الذكاء الإصطناعي وتفتقر لبرنامج تنفيذي وتشرّع المولدات.