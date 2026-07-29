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باسيل استقبل سفير فرنسا في لبنان يرافقه المستشار رومان كالفاري في لقاء وداعي
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29 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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إستقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في لقاء وداعي، سفير فرنسا في لبنان إيرفيه ماغرو، يرافقه المستشار رومان كالفاري.
وشكّل اللقاء مناسبة نوّه خلالها باسيل بالدور الإيجابي الذي أدّاه السفير ماغرو خلال فترة عمله في لبنان.
كما جرى التداول في آخر التطورات السياسية والعلاقات اللبنانية – الفرنسية.
وفي ختام اللقاء، تمنّى باسيل للسفير ماغرو التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلها خلال فترة تولّيه مهامه في لبنان.
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