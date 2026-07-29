صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال صيانة المسامير العاكسة للنور على المسلك الشرقي من الأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 22:00 من تاريخ 30-07-2026 ولغاية الساعة 05:00 من تاريخ 31-07-2026.ستؤدّي هذه الأعمال إلى تحويل السير إلى الطريق البحرية، انطلاقًا من مفرق نهر إبراهيم باتجاه جبيل.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي إرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".