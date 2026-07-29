سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، طلب فيها توقيف السوري حسين الأحمد، الذي ظهر في تسجيل فيديو مصور من أمام السفارة السورية في لبنان، جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يوجه الشتائم والإساءات إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.كما كلف فرع المعلومات بتوقيفه وإجراء التحقيقات اللازمة معه.