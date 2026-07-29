Tayyar Article
وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أبلغ ترمب أنه لا يهدف إلى الدفع نحو خيار عسكري
-
29 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
-
Just in
-
19 :55
رئيس الجمهورية ل"الأناضول": التنسيق مع تركيا ضرورة استراتيجية للبنان وليس خيارا ظرفيا ونعول عليها في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار" تتمة
-
19 :48
رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية نحن على أهبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات
-
19 :44
وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط وتم التعامل مع الموقف
-
19 :18
شو الوضع؟ الوضع الجنوبي على حافة الهاوية مجدداً وتوسع الإشتباك الأميركي – الإيراني... بري وعون يكرّسان التحول نحو الإيجابية تتمة
-
19 :10
عاجل - هجوم بمسيّرة استهدف منشأة تخزين غاز مسال تملكها أميركا وترفع علم جزر مارشال في دمياط - مصر تتمة
-
19 :06
إعلام مصري: السيطرة على حريق بسفينة متهالكة داخل ميناء دمياط
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - تهديد بالعقوبات الأميركية يلاحق شخصية سياسية وسطية!
-
فريد البستاني بعد إجتماع لجنة الإقتصاد: لإيجاد تمويل لحلّ مشكلة النفايات دون فرض ضرائب جديدة
-
بعد عام على رحيل زياد الرحباني... ظهور جديد للسيدة فيروز!
-
"التيار" يفنّد مغالطات ورقة الكهرباء: "لاخطة" أعد معظمها الذكاء الإصطناعي وتفتقر لبرنامج تنفيذي وتشرّع المولدات
-
مصرع شابّين غرقًا في بشري!
-
الدفاع المدني: إخماد حريق في مجمع تجاري في الكسليك!
-
القاضي الحاج طلب من شعبة المعلومات التحقق من صحة صورة ظهور انطوان الصحناوي مع نتنياهو
-
ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا
-
مرفأ بيروت يُطلق خدمة الدفع الإلكتروني عبر شركة OMT
-
الجيش الإسرائيلي: "الحزب" خرق وقف النار
-
درغام: سيادة الدولة تبدأ بحصرية السلاح... والزيارة إلى واشنطن تُقاس بنتائجها
-
الرئيس ميشال عون استقبل وفدًا من الجيش: صمّام الأمان للوطن والركيزة الأساسية لحفظ أمنه واستقراره
-
نقل إلى المستشفى بحالة حرجة... إبن الـ18 عامًا تعرض للطعن على يد شقيقه في البقاع!
-
نتنياهو أعطى أوامره باستهداف لبنان... الضاحية ضمن الأهداف؟!
-
ديما صادق تهاجم أنطون الصحناوي بـ"عنف"!
-
الرئيس عون التقى برّي... والأخير "مرتاح"!
-
إسرائيل: لن ننسحب!
-
إلى القطاع العام والمتقاعدين... إليكم هذا الخبر بشأن الرواتب
-
البستاني: الانتظام المالي يسبق هيكلة المصارف إذ لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة الودائع
-
استعدّوا... الحرارة ستُلامس الـ40!
-
-
Just in
-
19 :55
رئيس الجمهورية ل"الأناضول": التنسيق مع تركيا ضرورة استراتيجية للبنان وليس خيارا ظرفيا ونعول عليها في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار" تتمة
-
19 :48
رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: إذا لزم الأمر سنصل إلى مناطق إضافية نحن على أهبة الاستعداد لمجموعة واسعة من السيناريوهات
-
19 :44
وزارة البترول المصرية: حريق على سفينتي التغويز والتخزين في ميناء دمياط وتم التعامل مع الموقف
-
19 :18
شو الوضع؟ الوضع الجنوبي على حافة الهاوية مجدداً وتوسع الإشتباك الأميركي – الإيراني... بري وعون يكرّسان التحول نحو الإيجابية تتمة
-
19 :10
عاجل - هجوم بمسيّرة استهدف منشأة تخزين غاز مسال تملكها أميركا وترفع علم جزر مارشال في دمياط - مصر تتمة
-
19 :06
إعلام مصري: السيطرة على حريق بسفينة متهالكة داخل ميناء دمياط
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
رئيس الجمهورية ل"الأناضول": التنسيق مع تركيا ضرورة استراتيجية للبنان وليس خيارا ظرفيا ونعول عليها في التعافي الاقتصادي ودعم "صيغة الإطار"
-
-
-
29 July 2026
-
شو الوضع؟ الوضع الجنوبي على حافة الهاوية مجدداً وتوسع الإشتباك الأميركي – الإيراني... بري وعون يكرّسان التحول نحو الإيجابية
-
-
-
29 July 2026
-
عاجل - هجوم بمسيّرة استهدف منشأة تخزين غاز مسال تملكها أميركا وترفع علم جزر مارشال في دمياط - مصر
-
-
-
29 July 2026
-
باسيل استقبل سفير فرنسا في لبنان يرافقه المستشار رومان كالفاري في لقاء وداعي
-
-
-
29 July 2026
-
توقيف سارق يتعمّد الارتماء أمام السيارات في عين المريسة
-
-
-
29 July 2026
-
تدابير سير ليل 30 و 31 الحالي بسبب أعمال الصيانة للمسلك الشرقي لأوتوستراد نهر إبراهيم - المدفون
-
-
-
29 July 2026
-
القاضي أحمد رامي الحاج سطر استنابة طلب فيها توقيف شخص شتم الرئيس السوري أحمد الشرع
-
-
-
29 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - تهديد بالعقوبات الأميركية يلاحق شخصية سياسية وسطية!
-
-
-
29 July 2026
-
فريد البستاني بعد إجتماع لجنة الإقتصاد: لإيجاد تمويل لحلّ مشكلة النفايات دون فرض ضرائب جديدة
-
-
-
29 July 2026
-
بعد عام على رحيل زياد الرحباني... ظهور جديد للسيدة فيروز!
-
-
-
29 July 2026