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Tayyar Article

الخارجية الأمريكية: سنعمل مع الشركاء لضمان عدم تمكن إيران من اتخاذ التجارة الدولية رهينة لتمويل أنشطتها

  • 29 July 2026
  • 19 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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