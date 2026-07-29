لن تتوقف العقوبات الأميركية التي تستهدف أفراداً وشركات وشخصيات سياسية في لبنان. فبعد العقوبات التي فُرضت على رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تشير المعطيات إلى أن شخصية سياسية تُصنَّف في خانة الوسطية قد تكون على لائحة العقوبات المقبلة.كما تفيد المعلومات بأن مؤسسات وجهات فاعلة تتحدث عن دور لضغوط وتحريض يمارسها اللوبي اللبناني في واشنطن ضد هذه الشخصية. وبحسب المعطيات، فقد زارت الشخصية المعنية أخيراً إحدى العواصم الأوروبية، حيث بحثت في التحذيرات التي نُقلت إليها بشأن احتمال فرض عقوبات أميركية عليها.