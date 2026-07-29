Tayyar Article
صحيفة إيرانية: مقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري بالعراق خلال غارات جوية أميركية سعودية الليلة الماضية ولا تأكيد رسميا
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29 July 2026
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41 mins ago
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source: tayyar.org
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