كتبت ريما الرحباني ابنة السيدة فيروز على صفحتها على “فيسبوك”:وْلمَّا بتُوعُوا مِنْ إِيدَيْنَا بتِهِرْبُوا تَا تِلْعَبُواوكِلْ عِيدْ بتِبْعَدُوا لَبعِيدْتمّوز ٢٠٢٦لَوْ عَدَدْتُ دَرَجَاتْ بَيْتِيوكَمْ مِنْ مرَّة صَعَدْتُهَالَكَانَ هَذَا دَرَجاً طَوِيلاًيَخْتَرِقُ السُحُبُوَلَوْ عَدَدْتُ ضِحْكَات أُمِّي لِيلَرَافَقَتْنِي طِوَالَ صُعُودِيوَوَقَعَتْ مِنْ بَعْدِي ال ضِحْكَات عَلَى الدَر!جْوَأَزْهَرَتْ زَهْراًزياد الرحبانيصديقي اللهكتابات بين ١٩٦٧ و ١٩٦٨