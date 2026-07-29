أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن شابين سوريين (17 عاما)، قضيا غرقا، بعد ظهر اليوم، في بلدة بشري، داخل بركة زراعية يبلغ عمقها نحو 9 أمتار، أثناء ممارستهما السباحة.وسارعت إلى المكان عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني، وعملت على انتشال الجثتين، فيما باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.