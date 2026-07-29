أخمدت عناصر الدفاع المدني اللبناني حريقا اندلع في تمديدات للأسلاك الكهربائية داخل الطبقة السفلية الرابعة من مجمع تجاري في محلة الكسليك – كسروان.وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، بأن “عناصرها أخلت ٢٣ شخصا من داخل المجمّع وأمنت سلامتهم، وتمكن من السيطرة على الحريق والحؤول دون امتداده إلى أقسام أخرى”.