أوعز النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فتح تحقيق بشأن الصورة المتداولة التي نسبت إلى المصرفي اللبناني أنطوان الصحناوي، والتي ظهر فيها على مأدبة طعام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين.وكلف النائب العام شعبة المعلومات إجراء التحقيقات اللازمة للتثبت من صحة الصورة، وما إذا كانت صحيحة او مركبة، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء النتائج التي ستخلص إليها التحقيقات.إلى ذلك، تقدم عدد من المحامين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، طالبوا فيه بملاحقة الصحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل والتواصل مع نتنياهو، معتبرين أن الوقائع تشكل مخالفة للقوانين اللبنانية التي تجرّم أي شكل من أشكال التواصل أو التعامل مع العدو الإسرائيلي.