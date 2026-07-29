قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستشن ضربات ضد إيران ردا على الهجمات التي استهدفت مواقع أميركية في الأردن.

وأضاف:سأتركهم يواصلون الكلام وستشن أميركا ضربات ضدهم. سنلقن إيران درسا قاسيا.



وقال: الهجوم على المليشيات في العراق حدث بتنسيق مع الحكومة العراقية وهجوم إيران البارحة كان مفاجئًا، وقواتنا لم تكن لديها سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية.