استقبل الرئيس العماد ميشال عون وفدًا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن جورج صقر، قدّم له التهنئة بمناسبة عيد الجيش، وسلّمه بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وهنّأ الرئيس عون الجيش اللبناني بعيده، وأشاد بأداء المؤسسة العسكرية وتضحياتها، مؤكّدًا أنها تبقى صمّام الأمان للوطن، والركيزة الأساسية لحفظ أمنه واستقراره، لا سيّما في ظلّ التحديات الكبرى والظروف الاستثنائية التي يواجهها.