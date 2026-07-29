أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار، مضيفةً أنّه "من المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم."

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ هجومًا بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف ليلاً مركبة هندسية غير مأهولة على مرتفعات علي طاهر من دون وقوع إصابات.



وأوضحت أنّ "الجيش يعتبر الحادث انتهاكاً لوقف إطلاق النار ويبحث كيفية الرد قريبًا."

وقالت "القناة 14" الإسرائيلية إنّ "الضاحية الجنوبية لبيروت ليست مطروحة ضمن أهداف الرد، وذلك لإزالة أيّ شك."