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Tayyar Article

"يديعوت أحرونوت": نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم

  • 29 July 2026
  • 25 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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