Tayyar Article
مصدر عسكري إسرائيلي: حالة تأهب قصوى بعد كشف كاتس إقلاع مقاتلات أميركية من إسرائيل لقصف إيران
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29 July 2026
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55 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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إذاعة الجيش الإسرائيلي:
- هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف ليلاً مركبة هندسية غير مأهولة على مرتفعات علي طاهر من دون وقوع إصابات
- الجيش يعتبر الحادث انتهاكاً لوقف إطلاق النار ويبحث كيفية الرد قريبًا
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13 :22
حالة تأهب قصوى... ماذا يجري في إسرائيل؟! تتمة
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"يديعوت أحرونوت": نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم
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"العربية": تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية
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إذاعة الجيش الإسرائيلي:
- هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف ليلاً مركبة هندسية غير مأهولة على مرتفعات علي طاهر من دون وقوع إصابات
- الجيش يعتبر الحادث انتهاكاً لوقف إطلاق النار ويبحث كيفية الرد قريبًا
-
13 :22
حالة تأهب قصوى... ماذا يجري في إسرائيل؟! تتمة
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