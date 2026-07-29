كشفت "القناة 12" الإسرائيلية أنّ "إسرائيل أوضحت قبل الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان في روما أنها لن تنسحب من مناطق إضافية في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان والخلاف الرئيسي لا يزال يتمحور حول مطلب إسرائيل بالحفاظ على حرية العمل الأمني."