أعلنت وزارة المالية في بيان اليوم أنها حوّلت إلى "مصرف لبنان" رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأجهزة الامنية كافة، وكذلك معاشات المتقاعدين".

واوضحت أنه "من المتاح سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من الغد الخميس".