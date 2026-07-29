البستاني: الانتظام المالي يسبق هيكلة المصارف إذ لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة الودائع
-
29 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: tayyar.org
-
أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى الولايات المتحدة شكّلت "خرقًا إيجابيًا" على المستويين السياسي والدبلوماسي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، معتبرًا أنها فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الخارجي، وفي مقدّمها زيارة مرتقبة إلى المملكة العربية السعودية، معربًا عن توقعه أن تترجم هذه الزيارة بخطوات إيجابية من جانب المملكة لدعم لبنان اقتصاديًا.
وفي الشأن المالي، شدد البستاني على أن الأولوية يجب أن تكون لإقرار قانون الانتظام المالي قبل قانون هيكلة المصارف، موضحًا أن قانون الانتظام المالي هو الذي يحدد الآلية القانونية لإعادة أموال المودعين، وبالتالي لا يمكن المضي في إعادة هيكلة القطاع المصرفي قبل إقراره.
كما دعا إلى معالجة الأسس النقدية قبل الخوض في أي إصلاح مالي، معتبرًا أن توحيد سعر الصرف وزيادة قيمة السحوبات المسموح بها بموجب التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان يشكلان خطوة ضرورية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بحقوق المودعين، رأى البستاني أنه يمكن تسييل جزء من احتياطي الذهب ضمن ضوابط وآليات محددة، بما يساهم في ردّ أموال المودعين، مجددًا تأكيده أن استعادة الثقة بالنظامين المالي والاقتصادي لن تكون ممكنة قبل إعادة الودائع إلى أصحابها، وقال: "أكرر للمرة الألف: لا يمكن استعادة الثقة بالنظامين المالي والاقتصادي قبل إعادة أموال المودعين."
وتطرق البستاني إلى الواقع الاجتماعي، محذرًا من التحولات الخطيرة التي شهدها المجتمع اللبناني، حيث انضمت شريحة واسعة من الطبقة الوسطى إلى الفئات الفقيرة، معتبرًا أن هذا التراجع يشكل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا يهدد الاستقرار ويستوجب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي معرض حديثه، أشار البستاني إلى أنه فتح خلال الفترة الأخيرة ملفات وصفها بالدقيقة والحساسة، مؤكدًا أن الهجمات التي يتعرض لها تأتي من المتضررين من هذه الملفات، وقال إن بعض أصحاب الصفحات الصفراء يحاولون ابتزازه، مؤكدًا أنه سيواصل عمله الرقابي ولن يتراجع عن كشف أي ملف يصب في المصلحة العامة.
-
Just in
-
13 :43
نتنياهو أعطى أوامره باستهداف لبنان... الضاحية ضمن الأهداف؟! تتمة
-
13 :40
التلفزيون الإيراني: استهداف أميركي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة آذربيجان الغربية
-
13 :34
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم
-
13 :31
"العربية": تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية
-
13 :25
إذاعة الجيش الإسرائيلي:
- هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف ليلاً مركبة هندسية غير مأهولة على مرتفعات علي طاهر من دون وقوع إصابات
- الجيش يعتبر الحادث انتهاكاً لوقف إطلاق النار ويبحث كيفية الرد قريبًا
-
13 :22
حالة تأهب قصوى... ماذا يجري في إسرائيل؟! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
استعدّوا... الحرارة ستُلامس الـ40!
-
دعوة إسرائيلية لاجتياح لبنان: سنندفع برًا وجوًا!
-
كريستيان مفقود!
-
الجيش الإسرائيلي بالصور: هذا ما عثرنا عليه في الجنوب!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - هذه خطة "الثنائي" للمرحلة المقبلة.. مصادر نيابية يُحذّر من هذا الأمر!
-
الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيليّة تحرق عدد من المنازل في القنطرة بقضاء مرجعيون
-
حراك سعودي قطري: لئلا يصبح لبنان "على صورة" نتنياهو-الصحناوي
-
لبنان بند «تجريبي» في اللقاء بين ترامب ونتنياهو!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - عماد رزق من studio tayyar.org: لم أعد مع الحزب لهذا السبب.. ومن قال ان اسرائيل ستحافظ على ٢٠ الف كم وعندي ٤ خطوط كلو مراقب
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما طلبه عون من ترامب..
-
عودة قسرية إلى عقد الفيول العراقي
-
تنفيذ لبناني بلا مقابل إسرائيلي.. معادلة الجنوب تهتزّ؟
-
لبنان على طاولة نتنياهو وترامب.. كلمة سر وعودة الحرب؟
-
خلاف ترامب ونتنياهو يمتد من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا
-
مخاوف من تصعيد إسرائيلي جديد
-
لقاء ترامب ونتنياهو.. ماذا أخفى الصمت الأميركي؟
-
نيترات في حولا
-
القوات في الكهرباء: لا بدنا ولا فينا
-
لا موعد بعد تشكيل لجنة التنسيق الثلاثية المكلفة الاشراف على تنفيذ اتفاق
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026
-
-
Just in
-
13 :43
نتنياهو أعطى أوامره باستهداف لبنان... الضاحية ضمن الأهداف؟! تتمة
-
13 :40
التلفزيون الإيراني: استهداف أميركي لموقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة آذربيجان الغربية
-
13 :34
"يديعوت أحرونوت": نتنياهو أصدر أوامره للقوات الجوية بالاستعداد للرد على خرق حزب الله لوقف إطلاق النار ومن المتوقع أنه سيتم تنفيذ غارات جوية جنوب لبنان في وقت لاحق من اليوم
-
13 :31
"العربية": تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية
-
13 :25
إذاعة الجيش الإسرائيلي:
- هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة استهدف ليلاً مركبة هندسية غير مأهولة على مرتفعات علي طاهر من دون وقوع إصابات
- الجيش يعتبر الحادث انتهاكاً لوقف إطلاق النار ويبحث كيفية الرد قريبًا
-
13 :22
حالة تأهب قصوى... ماذا يجري في إسرائيل؟! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
"حبها للموضة سيقتلها".. فيديو إيراني يهدد باغتيال ميلانيا ترامب ويكشف تفاصيل تحركاتها
-
-
-
29 July 2026
-
"ما من حرب لم تعجبه".. ترمب يستعيد ذكرياته مع ليندسي غراهام في جنازته
-
-
-
29 July 2026
-
نتنياهو أعطى أوامره باستهداف لبنان... الضاحية ضمن الأهداف؟!
-
-
-
29 July 2026
-
حالة تأهب قصوى... ماذا يجري في إسرائيل؟!
-
-
29 July 2026
-
«حماس» تقدم صياغة جديدة حول السلاح
-
-
29 July 2026
-
ديما صادق تهاجم أنطون الصحناوي بـ"عنف"!
-
-
-
29 July 2026
-
كاراكاس تستدعي سفير إيران للاحتجاج على تصريحات "مهينة"
-
-
-
29 July 2026
-
الرئيس عون التقى برّي... والأخير "مرتاح"!
-
-
-
29 July 2026
-
لا تنخدع بسمعتها الصحية... 4 أطعمة قد تضر بقلبك
-
-
29 July 2026
-
إسرائيل: لن ننسحب!
-
-
-
29 July 2026