دعا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14 الإسرائيلية، هليل بيتون روزين، إلى توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بقاء الحزب مسلحاً في بيروت وصور والبقاع يشكل خطراً على إسرائيل، حتى لو استمر الهدوء على الحدود الشمالية.

وبيتون روزين صحافي ومقدم برامج إسرائيلي، يتولى منذ عام 2021 تغطية الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14. كما يُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في القناة المعروفة بقربها من اليمين الإسرائيلي، ويظهر باستمرار في التغطيات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي والجبهات العسكرية.

وقال بيتون روزين إن “حزب الله يعيد تسليح نفسه ويستعد للحرب”، مضيفاً أن ما يجري في لبنان يجب أن يشكل درساً لإسرائيل بألا تعتاد الهدوء في الشمال، أو تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته.

وأشار إلى أن إسرائيل التزمت الهدوء طوال نحو 18 عاماً منذ حرب تموز 2006، ولم تتحرك لمنع تسلح حزب الله، ما أدى، وفق تعبيره، إلى قيام “جيش إرهابي” على حدودها.

وأضاف: “لا يجوز أن نسمح لحزب الله بأن ينهض مجدداً ويعيد بناء نفسه. من الجيد الاحتفاظ بمواقع في جنوب لبنان، لكن علينا تفكيكه في كل لبنان، لأن وجوده في بيروت أو صور أو البقاع لا يجعله أقل خطراً علينا”.

وربط بيتون روزين بين احتمال تجدد المواجهة مع إيران وتوسيع الحرب على لبنان، قائلاً: “آمل أنه إذا انفجر الملف الإيراني، وهو ما أتوقع حدوثه، أن يشكل ذلك فرصة لاستكمال المهمة في لبنان ونزع سلاح حزب الله”.

وتابع أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحدث عن ضغوط أميركية تمنع إسرائيل من التحرك، قبل أن يضيف: “آمل أنه عندما ينفجر الوضع في إيران، لن يرغب أحد في الانشغال بلبنان، وعندها سنندفع إلى الأمام براً وجواً”.دعوة إسرائيلية لاجتياح لبنان: سنندفع براً وجواً عند انفجار جبهة إيران

دعا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14 الإسرائيلية، هليل بيتون روزين، إلى توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بقاء الحزب مسلحاً في بيروت وصور والبقاع يشكل خطراً على إسرائيل، حتى لو استمر الهدوء على الحدود الشمالية.

وبيتون روزين صحافي ومقدم برامج إسرائيلي، يتولى منذ عام 2021 تغطية الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14. كما يُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في القناة المعروفة بقربها من اليمين الإسرائيلي، ويظهر باستمرار في التغطيات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي والجبهات العسكرية.

وقال بيتون روزين إن “حزب الله يعيد تسليح نفسه ويستعد للحرب”، مضيفاً أن ما يجري في لبنان يجب أن يشكل درساً لإسرائيل بألا تعتاد الهدوء في الشمال، أو تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته.

وأشار إلى أن إسرائيل التزمت الهدوء طوال نحو 18 عاماً منذ حرب تموز 2006، ولم تتحرك لمنع تسلح حزب الله، ما أدى، وفق تعبيره، إلى قيام “جيش إرهابي” على حدودها.

وأضاف: “لا يجوز أن نسمح لحزب الله بأن ينهض مجدداً ويعيد بناء نفسه. من الجيد الاحتفاظ بمواقع في جنوب لبنان، لكن علينا تفكيكه في كل لبنان، لأن وجوده في بيروت أو صور أو البقاع لا يجعله أقل خطراً علينا”.

وربط بيتون روزين بين احتمال تجدد المواجهة مع إيران وتوسيع الحرب على لبنان، قائلاً: “آمل أنه إذا انفجر الملف الإيراني، وهو ما أتوقع حدوثه، أن يشكل ذلك فرصة لاستكمال المهمة في لبنان ونزع سلاح حزب الله”.

وتابع أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحدث عن ضغوط أميركية تمنع إسرائيل من التحرك، قبل أن يضيف: “آمل أنه عندما ينفجر الوضع في إيران، لن يرغب أحد في الانشغال بلبنان، وعندها سنندفع إلى الأمام براً وجواً”.

دعا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14 الإسرائيلية، هليل بيتون روزين، إلى توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بقاء الحزب مسلحاً في بيروت وصور والبقاع يشكل خطراً على إسرائيل، حتى لو استمر الهدوء على الحدود الشمالية.