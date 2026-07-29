دعوة إسرائيلية لاجتياح لبنان: سنندفع برًا وجوًا!
-
29 July 2026
-
42 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
دعا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14 الإسرائيلية، هليل بيتون روزين، إلى توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بقاء الحزب مسلحاً في بيروت وصور والبقاع يشكل خطراً على إسرائيل، حتى لو استمر الهدوء على الحدود الشمالية.
وبيتون روزين صحافي ومقدم برامج إسرائيلي، يتولى منذ عام 2021 تغطية الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14. كما يُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في القناة المعروفة بقربها من اليمين الإسرائيلي، ويظهر باستمرار في التغطيات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي والجبهات العسكرية.
وقال بيتون روزين إن “حزب الله يعيد تسليح نفسه ويستعد للحرب”، مضيفاً أن ما يجري في لبنان يجب أن يشكل درساً لإسرائيل بألا تعتاد الهدوء في الشمال، أو تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته.
وأشار إلى أن إسرائيل التزمت الهدوء طوال نحو 18 عاماً منذ حرب تموز 2006، ولم تتحرك لمنع تسلح حزب الله، ما أدى، وفق تعبيره، إلى قيام “جيش إرهابي” على حدودها.
وأضاف: “لا يجوز أن نسمح لحزب الله بأن ينهض مجدداً ويعيد بناء نفسه. من الجيد الاحتفاظ بمواقع في جنوب لبنان، لكن علينا تفكيكه في كل لبنان، لأن وجوده في بيروت أو صور أو البقاع لا يجعله أقل خطراً علينا”.
وربط بيتون روزين بين احتمال تجدد المواجهة مع إيران وتوسيع الحرب على لبنان، قائلاً: “آمل أنه إذا انفجر الملف الإيراني، وهو ما أتوقع حدوثه، أن يشكل ذلك فرصة لاستكمال المهمة في لبنان ونزع سلاح حزب الله”.
وتابع أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحدث عن ضغوط أميركية تمنع إسرائيل من التحرك، قبل أن يضيف: “آمل أنه عندما ينفجر الوضع في إيران، لن يرغب أحد في الانشغال بلبنان، وعندها سنندفع إلى الأمام براً وجواً”.دعوة إسرائيلية لاجتياح لبنان: سنندفع براً وجواً عند انفجار جبهة إيران
دعا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14 الإسرائيلية، هليل بيتون روزين، إلى توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بقاء الحزب مسلحاً في بيروت وصور والبقاع يشكل خطراً على إسرائيل، حتى لو استمر الهدوء على الحدود الشمالية.
وبيتون روزين صحافي ومقدم برامج إسرائيلي، يتولى منذ عام 2021 تغطية الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14. كما يُعد من الوجوه الإعلامية البارزة في القناة المعروفة بقربها من اليمين الإسرائيلي، ويظهر باستمرار في التغطيات المتعلقة بالجيش الإسرائيلي والجبهات العسكرية.
وقال بيتون روزين إن “حزب الله يعيد تسليح نفسه ويستعد للحرب”، مضيفاً أن ما يجري في لبنان يجب أن يشكل درساً لإسرائيل بألا تعتاد الهدوء في الشمال، أو تسمح للحزب بإعادة بناء قدراته.
وأشار إلى أن إسرائيل التزمت الهدوء طوال نحو 18 عاماً منذ حرب تموز 2006، ولم تتحرك لمنع تسلح حزب الله، ما أدى، وفق تعبيره، إلى قيام “جيش إرهابي” على حدودها.
وأضاف: “لا يجوز أن نسمح لحزب الله بأن ينهض مجدداً ويعيد بناء نفسه. من الجيد الاحتفاظ بمواقع في جنوب لبنان، لكن علينا تفكيكه في كل لبنان، لأن وجوده في بيروت أو صور أو البقاع لا يجعله أقل خطراً علينا”.
وربط بيتون روزين بين احتمال تجدد المواجهة مع إيران وتوسيع الحرب على لبنان، قائلاً: “آمل أنه إذا انفجر الملف الإيراني، وهو ما أتوقع حدوثه، أن يشكل ذلك فرصة لاستكمال المهمة في لبنان ونزع سلاح حزب الله”.
وتابع أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحدث عن ضغوط أميركية تمنع إسرائيل من التحرك، قبل أن يضيف: “آمل أنه عندما ينفجر الوضع في إيران، لن يرغب أحد في الانشغال بلبنان، وعندها سنندفع إلى الأمام براً وجواً”.
دعا مراسل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة 14 الإسرائيلية، هليل بيتون روزين، إلى توسيع العمليات العسكرية ضد حزب الله في مختلف الأراضي اللبنانية، معتبراً أن بقاء الحزب مسلحاً في بيروت وصور والبقاع يشكل خطراً على إسرائيل، حتى لو استمر الهدوء على الحدود الشمالية.
-
Just in
-
12 :25
إسرائيل: لن ننسحب! تتمة
-
12 :17
إلى القطاع العام والمتقاعدين... إليكم هذا الخبر بشأن الرواتب تتمة
-
12 :14
البستاني: الانتظام المالي يسبق هيكلة المصارف إذ لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة الودائع تتمة
-
11 :52
استعدّوا... الحرارة ستُلامس الـ40! تتمة
-
11 :41
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى بعلبك
-
11 :28
"القناة 12" الإسرائيلية: تعرض آلية هندسية تابعة للجيش لانفجار الليلة الماضية في جنوب لبنان
-
-
Other stories
-
-
-
كريستيان مفقود!
-
الجيش الإسرائيلي بالصور: هذا ما عثرنا عليه في الجنوب!
-
EXCLUSIVE
خاصّ - هذه خطة "الثنائي" للمرحلة المقبلة.. مصادر نيابية يُحذّر من هذا الأمر!
-
الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيليّة تحرق عدد من المنازل في القنطرة بقضاء مرجعيون
-
حراك سعودي قطري: لئلا يصبح لبنان "على صورة" نتنياهو-الصحناوي
-
لبنان بند «تجريبي» في اللقاء بين ترامب ونتنياهو!
-
EXCLUSIVE
بالفيديو - عماد رزق من studio tayyar.org: لم أعد مع الحزب لهذا السبب.. ومن قال ان اسرائيل ستحافظ على ٢٠ الف كم وعندي ٤ خطوط كلو مراقب
-
EXCLUSIVE
خاص - هذا ما طلبه عون من ترامب..
-
عودة قسرية إلى عقد الفيول العراقي
-
تنفيذ لبناني بلا مقابل إسرائيلي.. معادلة الجنوب تهتزّ؟
-
لبنان على طاولة نتنياهو وترامب.. كلمة سر وعودة الحرب؟
-
خلاف ترامب ونتنياهو يمتد من إيران إلى لبنان وغزة وسوريا
-
مخاوف من تصعيد إسرائيلي جديد
-
لقاء ترامب ونتنياهو.. ماذا أخفى الصمت الأميركي؟
-
نيترات في حولا
-
القوات في الكهرباء: لا بدنا ولا فينا
-
لا موعد بعد تشكيل لجنة التنسيق الثلاثية المكلفة الاشراف على تنفيذ اتفاق
-
أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026
-
عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026
-
تحرك المودعين حمل رسائل مباشرة للمعنيين
-
-
Just in
-
12 :25
إسرائيل: لن ننسحب! تتمة
-
12 :17
إلى القطاع العام والمتقاعدين... إليكم هذا الخبر بشأن الرواتب تتمة
-
12 :14
البستاني: الانتظام المالي يسبق هيكلة المصارف إذ لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة الودائع تتمة
-
11 :52
استعدّوا... الحرارة ستُلامس الـ40! تتمة
-
11 :41
وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى بعلبك
-
11 :28
"القناة 12" الإسرائيلية: تعرض آلية هندسية تابعة للجيش لانفجار الليلة الماضية في جنوب لبنان
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إسرائيل: لن ننسحب!
-
-
-
29 July 2026
-
إلى القطاع العام والمتقاعدين... إليكم هذا الخبر بشأن الرواتب
-
-
-
29 July 2026
-
الأمن الداخلي السوري يوجه ضربة لخلايا «داعش» في حلب وريفها
-
-
29 July 2026
-
البستاني: الانتظام المالي يسبق هيكلة المصارف إذ لا ثقة بالاقتصاد قبل إعادة الودائع
-
-
-
29 July 2026
-
استعدّوا... الحرارة ستُلامس الـ40!
-
-
-
29 July 2026
-
ترمب يطالب المحكمة العليا بدعمه لتقييد التصويت عبر البريد
-
-
-
29 July 2026
-
بعد دعوى قضائية من وزارتي العمل والتربية.. قرار قضائي بحل نقابة بارزة في قطاع التربية بالجزائر
-
-
29 July 2026
-
كريستيان مفقود!
-
-
-
29 July 2026
-
الجيش الإسرائيلي بالصور: هذا ما عثرنا عليه في الجنوب!
-
-
-
29 July 2026
-
عشرات القتلى والجرحى جراء زلزال قوي ضرب جنوب اليابان
-
-
-
29 July 2026