Tayyar Article
"القناة 12" الإسرائيلية: تعرض آلية هندسية تابعة للجيش لانفجار الليلة الماضية في جنوب لبنان
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29 July 2026
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58 mins ago
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source: tayyar.org
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12 :17
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