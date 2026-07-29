خاصّ - هذه خطة "الثنائي" للمرحلة المقبلة.. مصادر نيابي يُحذّر من هذا الأمر!
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29 July 2026
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18 mins ago
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source: tayyar.org
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تشير مصادر نيابية في الثنائي حركة أمل والحــزب أن استراتيجية الثنائي للتعامل مع المرحلة المقبلة هي تبريد الجبهة الداخلية والحفاظ على السلم الأهلي وتفادي أي صدام بين الجيش اللبناني وبين المقاومــة والأهالي في الجنوب، وإبقاء خطوط التواصل بين عين التينة وكل من بعبدا والسراي الحكومي، واحتواء تداعيات اتفاق الإطار اللبناني – الإسرائيلي وعدم السعي لإسقاطه في الشارع أو عبر إسقاط الحكومة، والعمل على بعض القواسم المشتركة بين الثنائي والعهد للدفع باتجاه تثبيت وقف إطلا النار والإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب مع الثبات على الموقف حيال رفض الإستسلام للأمر الواقع الذي تريد إسرائيل فرضه على لبنان، والإعداد لأي حرب عسكرية جديدة قد تشنها إسرائيل قبل الانتخابات. لكن المصادر تحذر من أن المضي باتجاه إبرام اتفاق الإطار في مجلسي الوزراء والنواب وتحويله الى قرارات تنفيذية قانونية وأمنية وسياسية واقتصادية سيقابل بمعارضة كبيرة قد تنزلق الى الشارع.
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