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الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيليّة تحرق عدد من المنازل في القنطرة بقضاء مرجعيون

  • 29 July 2026
  • 35 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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