الباحث والكاتب عماد رزق في حوار شامل مع الاعلامية كاتي يمين يكشف عن عدد من الدراسات والابحاث التي قام بها و يشرح لماذا ابتعد عن الحزب وما كانت الاسباب وما هو الحدث المبدل ويعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان ونظرته الى القومية اللبنانية.