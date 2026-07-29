خاص - هذا ما طلبه عون من ترامب..
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29 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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تكشف مصادر غربية أن رئيس الجمهورية جوزاف عون طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونفيل) لمدة ثلاث سنوات، شارحاً له الأسباب الأمنية والعسكرية والاستراتيجية لبقائها وحاجة الدولة لوجودها في ظل غياب البديل عنها والقدرات المحدودة للجيش اللبناني في الحلول مكانها إضافة الى حاجة أهالي الجنوب لهذه القوات نظراً للأدوار المتعددة التي تلعبها لاسيما الأمنية والإنسانية، فوَعَدَ ترامب عون بذل الجهود والمساعي لتحقيق هذه الغاية.
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