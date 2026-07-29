جاء في صحيفة الديار:بعد جولة مباحثات بين الرئيس الاميركي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي، اجمعت المعلومات على ان جدول اعمالها شمل: اخراج اليورانيوم المخصب من ايران، الحفاظ على حرية العمل الاسرائيلية لازالة ما تصفه تل ابيب بالتهديدات في جميع الجبهات، الابقاء على المناطق العازلة على الحدود، بما فيها رفض الانسحاب من الخط الاصفر مع لبنان، ومناقشة اتفاق امني مع سوريا، الى الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الاسرائيلي، فضلا عن متابعة ملف الاتفاقات الابراهيمية، وسط حديث عن خطوط حمراء صاغها نتنياهو وفريقه.وتخوفت مصادر دبلوماسية من حصول توافق أميركي - اسرائيلي حول بنك أهداف جديد في المنطقة، مع احتفاظ الطرفين بكلمة السر في حال فشلت التسويات، مشيرة الى أننا قد نشهد عملية خلط أوراق كبيرة في حال عودة الحرب إلى المنطقة، لن تثتثني من مفاعيلها نتائج زيارة عون الى واشنطن، اذ من الصعب الاعتقاد بأن إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذه المرحلة، خصوصاً أن حزب الله لا يزال متمسكاً بموقفه.