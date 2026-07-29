أكدت معلومات “الأنباء الإلكترونية” أن الاجتماع، الذي استمر ساعةً وعشر دقائق، وأراد الرئيس ترامب أن يُعقد من دون حضور وسائل الإعلام، شهد مواجهة كلامية بين ترامب وضيفه رئيس حكومة العدو حول المشهد الإقليمي.إذ صارح ترامب نتنياهو بأن الأخير لا يريد للمواجهة بين واشنطن وطهران أن تنتهي. وفيما يسعى ترامب، بشتى الطرق، إلى خفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات، يعمل نتنياهو، عبر أصواته داخل الحزب الجمهوري ونفوذه لدى اللوبي الصهيوني، على الدفع باتجاه توسيع رقعة المواجهات.وتشير المعلومات إلى أنه دخل البيت الأبيض وفي جعبته مطلب أساسي، هو الحصول على حرية الحركة على جميع الجبهات، من لبنان إلى غزة فسوريا. وبالفعل، تُرجم هذا الضغط السياسي لنتنياهو ميدانيًا في ساعات الفجر، حيث سُجلت هجمات على مقرات الحشد الشعبي في محافظة البصرة، أتت عقب تصدي سلاح الجو الأميركي لهجوم إيراني استهدف قاعدةً لواشنطن في عمّان.وقالت القيادة الوسطى الأميريكية، إنها نفذت ضربات دقيقة ضد جماعات عراقية موالية لإيران هاجمت أهدافا في السعودية.