Tayyar Article
وزارة الدفاع السعودية: قواتنا شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضربات نوعية ضد ميليشيات موالية لإيران داخل العراق ردًا على استهداف منشآت نفطية سعودية
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29 July 2026
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14 mins ago
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source: tayyar.org
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07 :45
مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز": لا توجد أي فرصة لنجاح المقترح العُماني بشأن مضيق هرمز
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07 :43
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قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف النبطية الفوقا وتلة علي الطاهر وموقع الدبشة
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قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف النبطية الفوقا وتلة علي الطاهر وموقع الدبشة
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الوكالة الوطنية: القوات الإسرائيلية فجّرت ونسفت فجرًا ما تبقى من المنازل في قرى القطاع الغربي خصوصًا المنصوري وسط تحليق مسيّرات
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