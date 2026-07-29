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Tayyar Article

وزارة الدفاع السعودية: قواتنا شنت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضربات نوعية ضد ميليشيات موالية لإيران داخل العراق ردًا على استهداف منشآت نفطية سعودية

  • 29 July 2026
  • 14 mins ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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