بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر مطلع طلب عدم كشف هويته، أنّ «كتابات باللغة العبرية وجدت على حاويات النيترات، التي أعلنت «اليونيفيل» العثور عليها في حولا»، مرجحاً أنّه «كان يتمّ استخدامها في عمليات الهدم التي تنفّذها إسرائيل في جنوب لبنان».وأعلنت «اليونيفيل» في بيان، انّ «قواتنا عثرت بداية تموز على 4000 كلغ من المتفجرات من نيترات الأمونيوم قرب بلدة حولا». وقالت: «مع توسّع أنشطة اليونيفيل عقب تراجع مستوى العنف في جنوب لبنان، يواصل حفظة السلام مواجهة المخاطر المتفجّرة التي خلّفها النزاع. ويساهم في إزالة المتفجرات، للحدّ من المخاطر التي قد تطال المجتمعات المحلية خلال عودتها التدريجية».