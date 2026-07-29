بعض ما جاء في مانشيت البناء:

الكهرباء، تتقدم نموذجاً آخر لانهيار الشعارات. اتهمت «القوات اللبنانية» طوال سنوات «التيار الوطني الحر» باحتكار وزارة الطاقة والتسبب بالأزمة، وسخرت من احتمائه بشعار «ما خلّونا»، ثم خاضت الانتخابات تحت شعار «بدنا وفينا»، وجعلت الكهرباء عنواناً وتعهدت بحل الأزمة خلال ستة أشهر.

مرّ عشرون شهراً، وهذا الصيف يصرخ اللبنانيون تحت وطأة الحر، أين الكهرباء وأين الوزير؟ فلا يسمعون إلا حججاً واهية، مرة المستحقات المتراكمة، ومرة أسعار النفط، ومرة رفض رفع التعرفة، ومرة الاستجرار من تركيا عبر سورية، حتى ربط الوزير مرة تعثر التمويل ببقاء سلاح حزب الله.

ضاعفت مؤسسة كهرباء لبنان التعرفة والبدلات مرات عدة، بما يفترض أن يغطي نفقات التشغيل من دون مساهمة الدولة، لكن التغذية بقيت في حدود أربع ساعات، وعادت الوزارة تطلب 217 مليون دولار من المؤسسات العامة. وهكذا انتقلت «القوات» من إدانة «ما خلّونا» إلى إنتاج نسختها الخاصة منه، مؤكدة أن الحقيقة هي لا بدنا ولا فينا.