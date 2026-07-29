أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 تموز 2026
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29 July 2026
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19 mins ago
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source: tayyar.org
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اللواء: أسرار
همس
تبلغت مراجع رسمية وقضائية تقارير أمنية تنطوي على تحذيرات مشدّدة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر على الصعيد الشخصي، لفترة زمنية غير محددة!
غمز
يبدي مصدر نيابي واسع الاطلاع استياءه من المنحى الذي يتخذه الوضع الداخلي، ويؤكد أن لا شيء «ماشي بالبلد!».
لغز
بات بحكم المؤكد ان حسابات إقليمية تحول دون تقارب بين تيّار داعم لجهة الحلفاء، وحزب منضوٍ تحت حلف آخر!
البناء: خفايا وكواليس
خفايا
وفق مصادر دبلوماسية، لم تنجح محادثات الوفد العُماني في طهران نهائياً، لكنها لم تفشل؛ لأن العقدة ليست إيرانية عُمانية، بل إيرانية سعودية وتتجاوز ترتيبات هرمز. وتحمّل طهران الرياض مسؤولية ثلاثة مسارات، طرح المبادرة العُمانية وفق نتائج الاجتماع الخليجي الأميركي في المنامة الذي تصفه طهران بيان الانقلاب على مذكرة التفاهم، بعد أسبوع على توقيع المذكرة؛ ودعم الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي حظي بمباركة مسبقة من الاجتماع نفسه؛ والتصعيد ضد اليمن واستهداف الطائرة الإيرانية في مطار صنعاء، بدلاً من تسهيل استئناف تنفيذ تفاهمات عام 2022، وفي مقدمها فك الحصار. لذلك تبقى المشاورات التقنية والسياسية الإيرانية العُمانية مفتوحة بعد مغادرة الوفد العماني طهران، لكن حلّها يرتبط بتفكيك التعقيد السعودي الإيراني الذي يحكم ملفات المنطقة. ورغم تجنب الرياض وطهران المواجهة المباشرة وتمسكهما بإطار الاتفاق الصيني، فإن هذا الاتفاق منع العودة إلى القطيعة، من دون أن يتحوّل إلى شراكة تضبط الخلافات في هرمز ولبنان واليمن.
كواليس
وفق مصادر إعلامية أميركية جاء الإخراج الأميركي للقاء ترامب نتنياهو أقرب إلى توبيخ بروتوكولي منه إلى تكريم حليف، لا صورة رسمية من البيت الأبيض، ولا صحافة قبل الاجتماع أو بعده، ولا استقبال عند المدخل، ولا ظهور مشترك أمام الصحافيين لا قبل الاجتماع ولا بعده؛ بل دخول من باب جانبيّ وبيان مقتضب جمع اللقاء باجتماع ترامب مع زيلينسكي ووصفهما معاً بأنّهما «إيجابيان ومثمران». وقرأت «واشنطن بوست» المشهد تحت عنوان عودة نتنياهو إلى «ترامب المتشكك»، متحدثة عن اتساع الخلاف حول مواصلة الحرب أو التوجه إلى التسوية، فيما وصفت «أكسيوس» نتنياهو بأنه وصل إلى واشنطن «منقوص القوة والنفوذ». أما «رويترز» فركزت على انزعاج ترامب من محاولة نتنياهو استخدام المعلومات عن المنشأة النووية الإيرانية لدفعه نحو التصعيد، بينما رأت «أسوشيتد برس» في الزيارة محاولة لترميم العلاقة قبل الانتخابات الإسرائيلية. لذلك بدا وصف نتنياهو الاجتماع بأنه «من أفضل اللقاءات» وقيامه بتوزيع الصورة اليتيمة للاجتماع محاولة منفردة لتعويض مشهد حجب فيه البيت الأبيض عنه صورة الحليف المميّز، وأظهر أن واشنطن ما زالت تتواصل معه، لكنها لم تعد تمنحه المكانة التي كان يتمتع بها.
نداء الوطن: أسرار
أعاد تقرير MTV حول مقتل القبطان البحري وسيم الثمين خلال أحداث عبرا فتح الملف وتتحدث مصادر عن أن عناصر من سرايا المقاومة من الذين شاركوا في الأحداث تواروا عن الأنظار عقب بث التقرير وغادر بعضهم إلى العراق ووفق المصادر:الثمين لم يشارك وكان موجوداً في المسجد وقت الصلاة قبل أن يُقبض عليه ويُقتل.
جاءت استقالة أحد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة رسمية على خلفية رفض اقتراحه تعيين أحد الموظفين في موقع مستحدث يمس صلاحيات رئيس مجلس الإدارة المدير العام. وهذه الإستقالة هي الثانية في أقل من 10 أيام.
انطباع في الأوساط الجنوبية بأن الوعود المتعلقة بتوزيع بدلات الإيواء خلال الخريف غير متساوية إذ تتحدث معلومات عن قيام روابط الحزب بحصر المساعدات بعائلات محددة تحت عنوان "الأولويات" وسط اتهامات بأن الاستفادة تقتصر على المنتمين حزبياً.
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