تجمع طرابلسي حليف للشرع
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29 July 2026
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1 hr ago
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source: الأخبار
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الأخبار: كشفت مصادر مطّلعة في طرابلس أن شخصيات التقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة للبنان، باشرت العمل على إنشاء إطار سياسي جديد، يضم سياسيين وقيادات محلية ورجال دين وفاعليات من طرابلس والشمال
كشفت مصادر مطّلعة في طرابلس أن شخصيات التقاها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة للبنان، باشرت العمل على إنشاء إطار سياسي جديد، يضم سياسيين وقيادات محلية ورجال دين وفاعليات من طرابلس والشمال، ويهدف إلى «تعزيز التمثيل السياسي لطرابلس وتحسينه، ومواجهة القوى التي فرضت نفسها على المدينة، سواء عبر الاستقواء بالوصاية السورية السابقة أو عبر مؤسسات الدولة»، وفق تعبير أحد المعنيين بالملف. كما يسعى إلى تبنّي خطاب يقوم على «التعاون الكامل مع دمشق في معالجة مشكلات لبنان السياسية والتنموية»، مع الاستفادة من المتغيرات التي أفرزها الحكم السوري الجديد في مواجهة القيادات التقليدية في المدينة.
وتشير المصادر إلى أن غالبية المنخرطين في هذا الإطار هم من الشخصيات التي عُرفت سابقاً بمعارضتها للنظام السوري السابق، وخاضت مواجهات سياسية مع حزب الله وقوى علوية في طرابلس. كما يجمعهم الاعتقاد بأن «تيار المستقبل»، برئاسة الرئيس سعد الحريري، لم يعد يمثّل الشارع السنّي، علماً أن بعضهم كان في السابق من قياداته. وتضيف المصادر أن القائمين على هذا التجمع يراهنون على الحصول على دعم سوري يعزّز حضورهم داخل المدينة، تمهيداً لخوض الاستحقاقات المقبلة، سواء على المستوى النقابي أو النيابي.
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