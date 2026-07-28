خاص - موفد سعودي رفيع في لبنان قريبا"؟
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28 July 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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توقعت مصادر نيابية واقتصادية زيارة هامة لمسؤول سعودي رفيع المستوى الى بيروت الاسبوع الجاري لنقل رسالة سياسية للدولة اللبنانية وطرح اقتراحات تسهل التسوية السياسية قد تفتح أبواب الدعم الاقتصادي السعودي للبنان.
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- ما يزعجني على مستوى مسار واشنطن ومسار روما بقاء العدوان الاسرائيلي على القرى وتدميرها
- أتمنى أن ينقل فخامة الرئيس جوزيف عون اثناء زيارة الرئيس نبيه بري الاجواء التي شعر بها في واشنطن
- في المضمون ما سمعناه من تصاريح، مع ما وصل إلى المجلس... يؤكد أن الزيارة كانت موفقة جدًا
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