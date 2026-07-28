Tayyar Article
النائب فريد البستاني لبرنامج "بدبلوماسية" - OTV:
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28 July 2026
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40 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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22 :04
عراقجي:
- إيران لا تسعى إلى التصعيد لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر
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تفجيران نفذهما جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية
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21 :17
نتنياهو:
- هناك توافق مع الرئيس ترامب على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا
- لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ
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22 :04
عراقجي:
- إيران لا تسعى إلى التصعيد لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول وأنه يجب التعويض عن الخسائر
- وزير الخارجية الأوكراني أكد لي أن الهجوم على سفينة إيرانية كان غير متعمد وأن كييف لا تسعى إلى التصعيد
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22 :01
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تفجيران نفذهما جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دير سريان وزوطر الشرقية
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21 :17
نتنياهو:
- هناك توافق مع الرئيس ترامب على الهدف المشترك بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا
- لقائي مع ترامب كان ممتازًا وعبّر عن شراكة كاملة ودعم ثنائيّ
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