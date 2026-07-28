وقائع -اندلع اشكالٌ جديدٌ بين الإعلامي مارسيل غانم والنائب بولا يعقوبيان، استُخدمت خلاله مختلف مستويات الخطاب غير المنضبط.وفي التفاصيل، هاجم غانم، في حلقته الأخيرة عبر برنامج "صار الوقت"، يعقوبيان، واصفًا إياها بأنها إحدى "رخيصات الزمن الأسود في مجلس النواب"، وذلك بعد اتهامها بتسريب خبر حول احتمال انتقاله إلى قناة "LBCI".وجاء رد يعقوبيان سريعًا وعالي اللهجة أيضًا عبر منصتها "بيروت بوليتيك"، التي نشرت فيديو هاجمت فيه غانم وجماعة "القوات". واعتبر الفيديو أن "وين في دولار، في مارسيل للتلميع"، ووصفه بـ"صحافي المافيات والكارتيلات".وسمّى الفيديو كلًا من رامي نعيم وطوني أبي نجم، إلى جانب غانم، بأنهم "جنود أنطون الصحناوي بالإعلام المأجور".