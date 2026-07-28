Tayyar Article
البيت الأبيض: اجتماعا ترمب مع زيلنسكي ونتنياهو كانا إيجابيين
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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21 :03
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من الصفرا إلى المريجة وبئر حسن.. توقيف قاصرين! تتمة
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القناة ١٢ عن مسؤول إسرائيلي رفيع:
- ترامب لم يطلب من نتنياهو خلال اجتماعهما انسحاب إسرائيل من أي منطقة تسيطر عليها
- نتنياهو أكد لترمب ألا مفر من ضربات إضافية لمنشآت نووية إيرانية أعيد تأهيلها
-
20 :41
مجلس المطلة في إصبع الجليل: قبل بضع دقائق، سُمِع دوي انفجار صاروخ اعتراضي فوق المستوطنة. الحادث قيد الفحص
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20 :37
ارتجاجات أرضية في مدينة صور ومحيطها جراء التفجيرات الإسرائيلية العنيفة التي طالت البنى التحتية والأحياء السكنية في مشاع المنصوري ومجدل زون
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20 :25
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