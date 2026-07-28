عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:1-تتويجاً للإتصالات التي جرت مع القوى السياسية والبرلمانية على مدى الأشهر الأربعة الماضية، تم التوافق بين الأطراف على عقد لقاء تحت عنوان "حماية لبنان" هدفه تعزيز السلم الأهلي، وذلك عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل في فندق فينيسيا2-مرّت سنة ونصف على تسلّم القوات اللبنانية لوزارة الطاقة، وكان اللبنانيون ينتظرون في خلالها خطة متكاملة لإنقاذ قطاع الكهرباء، فإذا بهم أمام ورقة إنشائية ليس فيها من الخطة إلا الاسم.فالخطة تُقاس بالأرقام، والمواعيد، والكلفة، ومصادر التمويل، ومراحل التنفيذ، والنتائج المتوقعة. أما ما قُدِّم فلا يتضمن شيئًا من ذلك، بل يكتفي بتكرار عبارات عامة ونظريات من دون أي التزام تنفيذي أو رؤية واضحة.هي ورقة اللاخطة التي أعدّها الذكاء الإصطناعي بنسبة 76% وهي عبارة عن تفسير للقانون 462 وتشرّيع لمولدات المصالح الخاصة.3-وجّه التكتل سؤالين للحكومة حول تفاقم أزمة المازوت وغياب وزارة الطاقة والحكومة عن معالجتها، وحول الرسوم العشوائية التي فرضتها الحكومة بحسب مرسوم رقم 3214\2026