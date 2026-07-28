Tayyar Article
قوى الامن عممت صورة موقوف يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية
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28 July 2026
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16 mins ago
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source: tayyar.org
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "أُحيلت إلى مفرزة جونية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عدة ادعاءات ضد مجهول، بجرم ارتكاب عمليات سرقة بطريقة احتيالية استهدفت بشكل خاص كبار السن.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها عناصر المفرزة، تم تحديد هوية الفاعل المذكور، ويدعى ف. ك. (مواليد عام 1974، لبناني) وهو من أصحاب السوابق.
بتاريخ ٢٧-٧-٢٠٢٦ وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت قوة من توقيفه بكمين محكم في محلة زوق مصبح.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيته وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونية القضائية الكائن في سراي جونية، أو الإتصال على أحد الرقمين: 650011/09 _ 650014 /09تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية".
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