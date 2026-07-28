دعوة من هيئتي بعلبك - الهرمل وشليفا في "التيار" إلى قداس عن نية شهداء الجيش
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28 July 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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بمناسبة عيد الجيش اللبناني وشهدائه تدعوكم هيئة شليفا في التيار الوطني الحر بالتعاون مع هيئة قضاء بعلبك الهرمل للمشاركة في القداس الإلهي على نية الجيش اللبناني و شهدائه، هذا الأحد ٢ آب الساعة ١١صباحاً في كنيسة سيدة الزروع في شليفا.
كما تدعوكم الهيئة لوضع إكليل من الورد على النصب التذكاري للجيش اللبناني في شليفا و ذلك الأحد عند الساعة العاشرة صباحا.
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